Santa Bárbara d’Oeste recebe no dia 17 de setembro, quinta-feira, o espetáculo “Chico da Tiana | Caipiramente Falando”. A apresentação será realizada às 20 horas, no Teatro Municipal Manoel Lyra, com produção da Ferreira Eventos Culturais e realização da Teatro GT.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Conhecido pelo humor baseado em situações do cotidiano e no jeito simples e irreverente de contar histórias, Chico da Tiana chega a Santa Bárbara com novos “causos” diretamente da famosa Vila da Cadela Moiada. No espetáculo, o personagem explora o universo caipira com humor, improviso e histórias com as quais o público pode se identificar.

“Caipiramente Falando” apresenta o modo caipira de falar e de enxergar o mundo como ponto de partida para uma noite de diversão para toda a família. O espetáculo tem duração de aproximadamente 80 minutos e classificação livre.

Os ingressos custam R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia-entrada) e R$ 70 (solidário), mediante a doação de 1 litro de leite. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do Teatro Municipal Manoel Lyra ou pela internet.

Serviço

Chico da Tiana – “Caipiramente Falando”

Data: 17 de setembro (quinta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61 – Centro)

Duração: 80 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: na bilheteria do Teatro ou pelo site ingressodigital.com

Informações: (16) 3977-8111 ou (19) 3464-9424 (Ramal Teatro)

Manoel Lyra recebe show ‘Bee Gees Forever’ nesta sexta-feira

O Teatro Municipal Manoel Lyra recebe nesta sexta-feira (18) o espetáculo musical “Bee Gees Forever”. A apresentação será realizada às 20 horas e integra a programação de atrações do espaço cultural de Santa Bárbara d’Oeste.

O show celebra o legado dos Bee Gees, um dos grupos mais marcantes da música pop mundial, com um repertório que reúne sucessos das décadas de 1960, 1970 e 1980. A banda Bee Gees Forever apresenta músicas como “Stayin’ Alive”, “How Deep Is Your Love”, “Night Fever”, “Tragedy”, “Words” e “To Love Somebody”.

Com músicos e vocalistas de alto nível, o espetáculo traz vocais harmonizados, arranjos inspirados nas gravações originais e figurinos que remetem às diferentes fases da carreira dos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. A apresentação tem duração aproximada de 1h30 e combina música e nostalgia.

Os ingressos custam R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia-entrada) e R$ 90 (antecipado) e estão à venda pela internet.

Serviço

“Bee Gees Forever”

Data: 18 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra

Endereço: Rua João XXIII, 61 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Duração: aproximadamente 1h30

Classificação: Livre

Informações: (19) 98612-6010 ou (19) 3464-9424 (Ramal Teatro)