Americanense Alexandre está desaparecido

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Familiares e amigos estão mobilizados nas buscas por Alexandre, morador de Americana, que está desaparecido. Ele trabalha em Piracicaba e pode ter sido visto durante seus deslocamentos pela região. Alexandre tem cerca de 1,75 m, olhos castanhos, cabelos castanhos escuros e curtos e compleição média. Informações sobre seu paradeiro podem ser enviadas a Júnior pelo WhatsApp (19) 98140-5813.

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