Triste: Pedro Henrique, 32, morre em acidente no HM no aniversário da esposa
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Pedro Henrique Turati Melquiades, de 32 anos, morreu no fim da tarde desta terça-feira (15), após sofrer uma queda enquanto trabalhava na manutenção do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.
A tragédia aconteceu no dia do aniversário da esposa, Nathalia. Pedro era casado e deixa também a filha Alice.
Segundo a Prefeitura, ele era funcionário da Santa Casa de Chavantes. A queda ocorreu em uma área restrita entre o pronto-socorro e a Unacon. As circunstâncias ainda estão sendo apuradas.
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