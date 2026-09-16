Tráfico de olho- A GM (Guarda Municipal) de Hortolândia monitora, periodicamente, vários pontos críticos, existentes em algumas regiões da cidade, considerados de risco para a venda e o consumo de drogas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na última sexta-feira (11/09), durante uma das operações, após abordar um suspeito em área de mata, no Jardim do Lago, a patrulha encontrou uma câmera escondida no alto de uma árvore.

Como a área é constantemente patrulhada, a hipótese da Secretaria de Segurança é que o equipamento tenha sido colocado por traficantes para vigiar a chegada dos guardas e possibilitar a fuga. O equipamento foi removido e está sob a guarda da corporação.

As operações de monitoramento atendem a pedido do Ministério Público de São Paulo para prevenir ocorrências e reforçar a segurança na cidade.

Tráfico que fique esperto

“A Guarda Municipal atua diuturnamente para coibir a criminalidade em nosso município, principalmente para driblar os avanços tecnológicos empregados por criminosos”, afirma o secretário de Segurança, Joldemar Nunes Correa, o Dr.Jold.

Leia Mais notícias da cidade e região