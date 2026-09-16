Prefeitura realiza mini recape na Av. Bandeirantes e avança na limpeza de áreas afetadas por alagamento

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana continua, nesta terça-feira (15), com os serviços de limpeza das áreas atingidas por alagamentos ao longo da extensão do Ribeirão Quilombo. As equipes atuam na Rua Bahia, na região do Clube Flamengo, e no Centro Cívico. Na Avenida Bandeirantes, na altura do Viaduto Amadeu Elias, é realizado um serviço emergencial de mini recape. A Defesa Civil também monitora as condições climáticas e o volume de água do Ribeirão, que transbordou após as fortes chuvas da última semana.

Os trabalhos são realizados pelas secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e por outros setores da Administração Municipal.

De acordo com a Sosu, foi necessária uma interdição parcial da Avenida Bandeirantes, nas proximidades do Viaduto Amadeu Elias, para a execução emergencial do mini recape. O serviço foi realizado após danos no pavimento provocados pelo alagamento.

O secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves, explicou a urgência do serviço. “Devido aos danos apresentados no pavimento e ao alto fluxo de veículos que circulam pela via, foi necessária uma intervenção rápida para sanar o problema. Foi feita a demolição do pavimento antigo, a reconstrução e a aplicação de nova massa asfáltica. As equipes da Prefeitura estão trabalhando incansavelmente para minimizar os estragos causados em função do alagamento do Ribeirão Quilombo, uma determinação do prefeito Chico Sardelli para o imediato atendimento da população atingida”, disse Adriano.

Na Rua Bahia, as equipes trabalham na limpeza da via, com retirada da lama acumulada. No Centro Cívico, funcionários da Sosu e da Secretaria de Esportes também realizam a limpeza do espaço.

A Defesa Civil continua monitorando o volume de água no Ribeirão Quilombo e acompanhando os trabalhos nas áreas de risco.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP