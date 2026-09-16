O S&P/B3 Ibovespa VIX, conhecido como índice VIX Brasil, fechou nesta segunda-feira (14) a 30,15 pontos, alta de 5,24% no dia e de 17,87% em setembro até agora. O nível é o maior desde o lançamento do indicador, em 19 de março de 2024.

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Calculado a partir das Opções sobre o Ibovespa B3, o VIX Brasil mede a volatilidade implícita esperada para os próximos 30 dias. Na prática, funciona como um termômetro da percepção de risco do mercado – por isso, também é chamado de “índice do medo” – e costuma ser acompanhado por investidores, gestores e analistas em momentos de maior incerteza, sobretudo para estratégias de proteção de carteira.

O nível alcançado pelo VIX Brasil nesta segunda-feira indica uma elevada incerteza dos investidores, com possibilidade de oscilação do Ibovespa B3 tanto para cima quanto para baixo.

Índice

Confira o ranking das cinco maiores pontuações atingidas pelo VIX Brasil na B3:

Posição Data Pontuação do S&P/B3 Ibovespa VIX 1º 14/09/2026 30,15 2º 27/03/2026 29,6 3º 20/03/2026 29,4 4º 13/03/2026 28,87 5º 30/03/2026 28,78 Fonte: B3

A metodologia do indicador está disponível no site da S&P Global.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é muito mais do que a bolsa do Brasil. É uma das principais infraestruturas de mercado financeiro do mundo, que potencializa o crescimento de seus clientes, da sociedade e do Brasil, conectando empresas, investidores, instituições financeiras e órgãos do mercado.

A B3 oferece a robustez e a experiência de uma empresa de mais de 130 anos, com a modernidade e a vanguarda em soluções para ambientes de bolsa, balcão, dados e tecnologia, contribuindo de forma vasta e ampla para o sistema financeiro sustentável da economia brasileira.

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