Americana está com inscrições abertas para a segunda edição do curso profissionalizante gratuito de Cuidador de Idosos. As aulas, por meio do Fundo Social de Solidariedade, começam no dia 7 de outubro, no Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca), com turmas nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

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A formação é promovida em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação (Secom).

Curso e inscrições

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade de Americana, na Rua das Poncianas, nº 930-B, Jardim Glória. O atendimento ocorre às segundas-feiras, das 12h às 15h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 15h.

Para se inscrever, é obrigatória a apresentação de documento pessoal e comprovante de endereço recente de Americana.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, destaca a importância da iniciativa. “O curso vai qualificar os participantes para a função de cuidador, proporcionando a especialização na função e a oportunidade de oferecer um atendimento humanizado à pessoa idosa. Já são três turmas, totalizando 60 alunos, que estão participando da primeira edição, iniciada na semana passada. Agora abriremos mais duas turmas em outubro para que os interessados possam garantir as vagas, impulsionando a geração de emprego e renda no município”, afirma.

Enquanto novas turmas são abertas, três turmas da primeira edição do curso já estão em andamento no Cuca. As aulas são ministradas por profissionais da Secretaria de Saúde desde o início de setembro.

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