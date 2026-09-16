A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira (16), a importação, o armazenamento, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso da caneta emagrecedora paraguaia T36.

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O produto vinha sendo comercializado clandestinamente no mercado brasileiro como uma versão alternativa de tirzepatida — o mesmo princípio ativo presente no Mounjaro, da farmacêutica norte-americana Eli Lilly, que até o momento é o único medicamento fundamentado nessa substância autorizado a circular regularmente no país.

A T36 é fabricada pelo laboratório paraguaio Catedral, a mesma empresa responsável pela produção da Tirzedral, outra caneta à base de tirzepatida que já havia sido vetada pelo órgão regulador brasileiro. Até a deliberação desta quarta-feira, a T36 não constava explicitamente com menção nominal nas resoluções da Anvisa que barraram a entrada de outros emagrecedores vindos do Paraguai, o que vinha abrindo margem para a aquisição individual por consumidores brasileiros.

No rol das sanções da Anvisa

A partir do ato publicado nesta quarta-feira, a T36 passa a integrar de forma nominal o rol de sanções impostas pela Anvisa contra a lista de tirzepatidas fabricadas no Paraguai. A relação já contava com o veto de marcas como TG, Lipoless, Lipoland, Gluconex e Tirzec, além da própria Tirzedral.