Após vitória na Justiça, Fernando da Farmácia faz uso da tribuna na CM Americana

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O vereador Fernando da Farmácia (PSD) utilizou do tempo de explicação pessoal na Câmara Municipal de Americana na sessão desta terça-feira (15 de setembro) para esclarecer que terminou o processo judicial movido contra um munícipe pelo crime de ameaça.

A sentença tem relação ao caso da denúncia contra o vereador, por suposta improbidade administrativa e com pedido de cassação de mandato, que não teve prosseguimento na Justiça e a comissão processante acabou rejeitada pelo Poder Legislativo em agosto de 2023.

Fernando foi acusado, de modo infundado, pelo fato de a Drogaria Jardim – que foi de sua propriedade por muitos anos e na qual trabalha até os dias atuais – manter convênio com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, com descontos em folha de pagamento.

O convênio existe desde o começo dos anos 1990, muito antes do vereador ser eleito, e não tem qualquer irregularidade ou ilegalidade. A representação havia sido protocolada pelo primeiro suplente do PTB na época (Dr. Renato Martins).

Em 27 de agosto houve desfecho, através de acordo homologado pela Justiça, do processo movido pelo vereador contra um cidadão por ameaça. Foi extinta a punibilidade ao autor, mediante o pagamento de 40 cestas básicas que serão destinadas a instituição assistencial de Americana.

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