A morte da influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, mais conhecida como Duda Alves, foi confirmada aos 22 anos. A jovem contava com mais de 745 mil seguidores no TikTok e seu falecimento causou forte comoção nas redes sociais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O falecimento de Duda Alves veio à tona por meio de amigos e familiares em publicações nas redes sociais. A causa da morte do jovem não foi revelada até o momento. É válido destacar que o último vídeo postado por ela no TikTok foi há cinco dias, em que falava sobre uma cirurgia de redução de mamas pela qual passou.

Nas últimas semanas, Duda atualizava sua rede com momentos da recuperação e contava aos fãs por que tomou a decisão de passar pela operação.

Maria Eduarda viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok, com vídeos de coisas que não gostava, além de mostrar a rotina do dia a dia ao lado de amigos. Ela chegou a afirmar, em um post em seu perfil, que nunca teve intenção de viralizar, mas acabou conquistando fãs.

Despedida e homenagens a Duda Alves

O corpo de Duda foi velado nesta terça-feira, 15 de setembro, na Paróquia São João Paulo II, em Brasília.

Sarah Mahdavi, amiga de Duda, lamentou o falecimento em publicação nas redes sociais: “Duda, além de ser minha melhor amiga, foi minha família, meu amor