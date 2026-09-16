Um homem que teria sido ‘contratado’ para levar uma picape Mitsubishi L200 para um receptador em Limeira acabou detido na tarde desta terça-feira na região do Zanaga em Americana.

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D. P., 30, desempregado afirmou aos policiais que iria receber dinheiro para levar a Mitsubishi L200 Triton para um outro homem. Com ele também foi apreendido um aparelho celular Samsung.

A equipe da polícia tomou conhecimento, via COPOM e Sala de Operações, acerca do furto de uma caminhonete Mitsubishi Triton, ocorrido em Americana. Por volta das 14h50min, o veículo foi detectado transitando pela Rua das Petúnias, acessando a Rodovia Luiz de Queiroz.

As equipes da 1ª Cia PM realizaram o cerco das possíveis rotas de fuga. Durante patrulhamento pela Rodovia SP-330, na altura do bairro Antônio Zanaga, foi visualizada uma caminhonete branca, com características semelhantes às do veículo furtado, transitando em velocidade incompatível com a via. Na aproximação, foi constatada adulteração no emplacamento, sendo iniciado breve acompanhamento, posteriormente confirmando-se tratar do veículo subtraído.

A abordagem ocorreu no km 127 da Rodovia Anhanguera. O condutor declarou que havia sido contratado para levar o veículo até a vizinha Limeira, mediante pagamento.

L200 já apresentava avarias

Em busca veicular, foram constatados danos no vidro, sistema de ignição e módulo eletrônico.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante do indivíduo pela prática do crime de furto qualificado.