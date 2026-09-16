O vereador Fabrício Polezi caiu no Rio Piracicaba na manhã desta quarta-feira (16), enquanto gravava um vídeo na região da Ponte Pênsil, sobre o famoso rio que corta a cidade. Ele teria se desequilibrado, caiu e foi levado pela correnteza por cerca de 1 km até ser resgatado por dois homens.
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Bombeiros e Samu foram acionados para o atendimento. Polezi precisou ser reanimado, foi intubado e permanece internado na UTI. Até o momento, não há detalhes sobre seu estado de saúde.
Vereador Polezi
É torneiro mecânico ferramenteiro, tendo trabalhado na Caterpillar e na Turbimaq. Concorrendo pelo Patriota, foi eleito com 1.023 votos para seu primeiro mandato na Câmara.
Imagem: Ivana Altafin
Fernanda Daniel | Novo Momento
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