Kwid com preço mais competitivo – O lançamento do Kardian, em 2024, marcou o início de uma nova fase para a Renault no Brasil, comprometida em lançar modelos mais modernos e sofisticados, o que de fato passou a acontecer.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Depois do Kardian, vieram Boreal e Koleos, mas ainda faltava atualizar um integrante essencial da linha: o Kwid, que desde 2017 vem disputando o posto de carro zero-quilômetro mais barato do país. Pois a resposta chegou agora com o Kwid 2027, que recebeu uma atualização consistente.

O Renault Kwid zero-quilômetro parte de cerca de R$ 71.090 na tabela oficial

com algumas campanhas promocionais de lançamento chegando a R$ 69.990

No visual, alteração marcante foi aplicada na dianteira, com a nova grade e o reposicionamento do novo logotipo da marca e ainda o para-choque redesenhado. Apesar da base da carroceria seguir exatamente a mesma, uma nova faixa preta criou a sensação de que o carro ficou mais largo.

Ponto positivo é que agora as luzes diurnas de LED são oferecidas em todas as versões, além de ter recebido novas rodas de 14 polegadas e lanternas traseiras com elementos internos e assinatura luminosa renovados. Uma mudança estratégica, já que o desenho anterior começava a destoar da imagem que a Renault tenta construir no mercado brasileiro.

E O VW TERA

O Volkswagen Tera acaba de completar pouco mais de um ano de mercado, mas já se prepara para receber a primeira mudança importante desde o lançamento. Mas, enquanto a linha 2027 não chega às concessionárias, a marca alemã acelera a saída dos modelos atuais com descontos que chegam a R$ 19.200. O SUV de entrada também pode ser encontrado por menos de R$ 100 mil na página de ofertas do site oficial da fabricante.