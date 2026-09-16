Americana perdeu, na madrugada desta quarta-feira (16), Elisson Sinval Arcanjo de Figueiredo, o “China”, uma das figuras mais queridas da cidade.

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Frequentador assíduo do Bluesteco, manteve a tradição mesmo após o filho Bruno deixar o comando do bar.

Pai de Helinho, sócio do Pub John Gow, era viúvo há cerca de um ano e deixa filhos, netos e muitos amigos.

China e o velório

Segundo informações, passou mal durante a madrugada e não resistiu. Velório nesta quarta, das 11h30 às 14h30, no Cemitério da Saudade.