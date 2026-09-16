MobiMovie Denso leva cinema gratuito para a Praça Central

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Santa Bárbara d’Oeste terá sessões de cinema gratuitas entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, na Praça Central, por meio do MobiMovie Denso, projeto cultural realizado pelo Ministério da Cultura com patrocínio da Denso e apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A iniciativa ocorre em uma carreta equipada com toda a estrutura de uma sala de cinema e capacidade para 83 espectadores. Os ingressos serão entregues por ordem de chegada e devem ser retirados diretamente no local. Haverá distribuição de pipoca e refrigerante para as pessoas, tudo de forma gratuita.

Ao todo, são cinco filmes por dia, exibidos às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h. A maioria das obras conta com audiodescrição (AD) e legendas destinadas à acessibilidade (CC – Closed Caption), que incluem informações sobre sons e outros elementos da cena.. No caso de “Os Farofeiros 2”, também há recurso de Libras.

A Praça Central fica entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, no Centro.

O MobiMovie Denso é uma realização do Ministério da Cultura, com patrocínio da Denso, apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da Casa do Incentivo, e produção do Instituto Acerte e da Projetos com Incentivo.

Confira a programação:

30/9 (quarta-feira)

8h – Encanto | Classificação: Livre | AD/CC

10h – Elio! | Classificação: Livre | AD/CC

14h – Lilo&Stitch (live action) | Classificação: 10 anos | AD/CC

16h – Como Treinar o seu Dragão (live action) | Classificação: 10 anos

19h – Os Farofeiros 2 | Classificação: 12 anos | AD/CC/Libras

1/10 (quinta-feira)

8h – Viva, A Vida é uma Festa | Classificação: Livre | AD/CC

10h – Elementos | Classificação: Livre | AD/CC

14h – O Diário de Pilar na Amazônia | Classificação: 6 anos | AD/CC

16h – A Pequena Sereia (live action) | Classificação: 10 anos | AD/CC

19h – Divertida Mente 2 | Classificação: Livre | AD/CC

2/10 (sexta-feira)

8h – Robô Selvagem | Classificação: Livre

10h – Zootopia 2 | Classificação: 6 anos | AD/CC

14h – O Diário de Pilar na Amazônia | Classificação: 6 anos | AD/CC

16h – Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica | Classificação: Livre | AD/CC

19h – Mufasa: O Rei Leão | Classificação: 10 anos | AD/CC

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