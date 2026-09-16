Uma criança de 12 anos que estava desaparecida desde a tarde de terça-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste, foi localizada pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) na manhã desta quarta-feira (16), A localização contou com o apoio do novo drone, utilizado durante as buscas na região central de Americana.

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Segundo informações da família, o adolescente saiu de casa por volta das 12h30 de terça-feira e não havia retornado. Após o desaparecimento, a mãe procurou ajuda e comunicou a situação à GAMA.

Vídeo- Criança resgatada em Americana

Familiares informaram às equipes que o adolescente havia sido visto na região da FIDAM, por volta das 14h, e posteriormente no calçadão de Americana, seguindo em direção ao Terminal Urbano.

Diante das informações, a GAMA iniciou as buscas e acionou o drone para realizar o monitoramento aéreo nas proximidades do Terminal e da linha férrea. Durante a operação, os operadores identificaram pelas imagens um jovem com características semelhantes às informadas pela família acompanhado de um terceiro que já estaria de alguma forma, buscar ajuda para o adolescente.

O adolescente foi acompanhado pelo drone enquanto percorria diversas ruas. As equipes em solo foram direcionadas até as proximidades da Praça da Bica da Colina, onde realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do jovem.

A ocorrência destaca o emprego integrado de tecnologia e atuação operacional pela Guarda Municipal de Americana, com novo drone como ferramenta de apoio às equipes em solo durante ações de patrulhamento, localização e busca.