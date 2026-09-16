O candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) propõe a criação da Muralha Digital SP, uma rede estadual integrada de monitoramento e inteligência voltada à prevenção e ao combate à criminalidade nos municípios paulistas.

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A proposta prevê a instalação de câmeras nas entradas e saídas das cidades, com leitura automática de placas e identificação de veículos roubados ou com registros de interesse das forças de segurança. O sistema também deverá ampliar o monitoramento de rodovias e áreas estratégicas.

Para Franco, o principal diferencial é a integração das informações e das forças de segurança. A proposta prevê conectar os municípios, a Polícia Militar, a Polícia Civil e as Guardas Municipais, permitindo o compartilhamento de informações e uma atuação mais rápida diante de situações suspeitas.

O projeto também contempla a criação de centros regionais de inteligência e a integração de câmeras públicas e privadas, quando permitida pela legislação, ampliando a capacidade de monitoramento das cidades.

Fala Franco

“Não adianta cada cidade monitorar apenas o que acontece dentro dos seus limites. A criminalidade não respeita divisas municipais, ainda mais em uma região como a de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré. Precisamos usar a tecnologia para integrar as informações e permitir que as forças de segurança trabalhem juntas”, afirma Franco.

Segundo o candidato, a proposta busca construir uma rede estadual de monitoramento em tempo real, capaz de apoiar as forças de segurança na prevenção de crimes e na identificação de veículos e situações suspeitas.

“Como deputado estadual, quero ajudar os municípios a terem acesso à tecnologia e, principalmente, criar as condições para que essas informações sejam compartilhadas. Segurança pública exige presença, inteligência e integração. É isso que quero ajudar a ampliar em São Paulo”, conclui.