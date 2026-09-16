Morreu esta quarta-feira aos 69 anos Eli Nunes do Amaral, professora da Creche Curimã, no bairro São Vito, em Americana. Ela deixa os filhos a jornalista Luciana D’Elboux e Francisco Augusto D’Elboux Jr.

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O velório será realizado esta quinta-feira (17) das 7h às 10h, no Velório Berto Lira, em Santa Bárbara d’Oeste. O sepultamento será no Cemitério da Paz (Cabreúva).

Sindicato faz homenagem a Eli Nunes

Há Educadores cuja passagem pela Escola ultrapassa a sala de aula e permanece na história de gerações. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA) manifesta profundo pesar pelo falecimento da professora Eli Nunes Amaral, profissional lembrada pelo carinho, acolhimento e compromisso com a Educação.

Ao longo de sua trajetória, Eli construiu vínculos com alunos, colegas e amigos, deixando como legado não apenas o conhecimento compartilhado, mas também a dedicação e a sensibilidade presentes em sua atuação. Sua partida deixa saudade entre todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela.

SOLIDARIEDADE À FAMÍLIA

Neste momento de dor, o SSPMA se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão e toda a comunidade escolar. Que as lembranças construídas ao seu lado tragam conforto e mantenham viva sua contribuição à Educação.

Descanse em paz, Professora Eli. Seu legado seguirá presente na memória e no coração de todos que fizeram parte de sua caminhada.