O Corinthians perdeu em casa e foi eliminado da Copa Libertadores da América deste ano. O lance capital da partida foi com o craque Memphis Depay, que vacilou e perdeu o lance que seria o gol de empate.

O jogo teve como vencedor por 1 a 0 o Estudiantes da Argentina. A partida na Neo Química Arena valia pelas quartas de final do torneio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Toda a emoção do jogo ficou para os minutos finais. O Estudiantes chegou à vitória com gol de Alexis Castro aos 42 minutos do segundo tempo. No jogo de ida as equipes haviam empatado em 1 a 1 na Argentina.

Lance decisivo: Nos acréscimos do segundo tempo, o atacante Memphis Depay teve a chance de empatar o agregado em cobrança de pênalti, mas isolou a bola.

Corinthians agora tem a luta no Brasileirão

Próximo foco: Eliminado do torneio continental, o time comandado por Fernando Diniz foca agora no Campeonato Brasileiro. Com 5 derrotas seguidas, o foco é se afastar da zona do rebaixamento e tentar uma vaga na Sulamericana do ano que vem.

Leia + sobre esportes