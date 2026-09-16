O Palmeiras tomou a virada nos minutos finais contra a LDU de Quito e acabou decidindo a partida nos pênaltis na noite desta quarta-feira. Apesar do susto gigante e do sufoco, o time paulista avançou para semifinais da taça Libertadores de América. Dois gols- um aos 90′ e outro aos 93′ deram a vitória de virada por 3 a 2 para o time equatoriano.

O HERÓI

Com duas defesa nas cobranças por pênaltis, Carlos Miguel salvou seu time. Agora o Palmeiras encara o Fluminense nas semis.

O Verdão havia vencido o jogo da ida em São Paulo por 1 a 0 e hoje se classificaria mesmo com empate.

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O jogo começou eletrizante com palmeiras abrir o placar aos 10 minutos e a LDU empatando logo aos 15. Tudo no primeiro tempo. A partir daí o jogo ficou mais tenso mas sem gols.

Victor Roque voltou a marcar para o palmeiras já na fase final da partida. E o time da casa chegou empate no finalzinho da partida trazendo mais emoção. Michael Strada ainda voltou às redes e levou a decisão para os pênaltis. O jogador marcou aos 90 e aos 93.

Palmeiras no Brasileirão

O Verdão agora joga pelo Brasileirão tentando retomar a liderança. O time vai a Porto Alegre no sábado encarar o Grêmio, que tem técnico novo e precisa desesperadamente sair da zona de rebaixamento.

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