Belo e Michele O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou, nesta quarta-feira (16), o retorno dos macacos-aranhas-de-testa-branca Belo e Michele ao recinto onde vivem juntos, após três meses de cuidados e acompanhamento médico-veterinário.

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O casal permaneceu em uma área reservada durante o período de monitoramento, tratamento e recuperação de Belo.

Belo, um dos animais mais longevos do Parque, com cerca de 40 anos de idade, apresentou uma alteração comportamental e foi transferido para o setor reservado no dia 22 de junho. Durante o acompanhamento, foram realizados exames laboratoriais e de imagem que identificaram um processo infeccioso pulmonar, posteriormente tratado pela equipe veterinária.

O animal também passou por novos procedimentos no dia 31 de julho, incluindo radiografia de tórax, ultrassonografia abdominal, pesagem e coleta de sangue para exames de hemograma e bioquímicos, realizados em parceria com o Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de Americana).

Michele também passou por avaliação clínica preventiva no período, com coleta de sangue, radiografia torácica e ultrassonografia abdominal. A presença da companheira foi considerada importante durante o acompanhamento de Belo, já que os dois possuem forte vínculo e a proximidade contribuiu para reduzir o estresse do animal durante a recuperação.

“O Belo e a Michele são um casal muito unido. A presença de sua companheira foi importante para o Belo reduzir sua carga de estresse e apresentar uma melhora mais rápida no seu quadro de saúde. Este cenário também permitiu que a equipe técnica do Parque Ecológico tivesse mais facilidade para acompanhar diariamente o Belo, já que ele estava mais calmo”, explicou o médico-veterinário do Parque Ecológico, Everton dos Santos Cirino.

Durante os 86 dias em que permaneceram na área reservada, a equipe do Parque também realizou melhorias no recinto do casal. Foram executados serviços de limpeza geral, roçagem, poda de arbustos e manutenção e substituição de cordas, além da colocação de feno e outros elementos para enriquecer o ambiente.

“É uma alegria muito grande poder devolver Belo e Michele ao recinto. Foram três meses de cuidados, acompanhamento e muito trabalho conjunto entre a equipe do Parque e o Hospital Veterinário da FAM. Aproveitamos esse período também para fazer melhorias no espaço onde eles vivem, deixando o ambiente ainda mais adequado para os dois”, destacou a diretora do Parque Ecológico, Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Com o retorno, Belo e Michele já podem ser vistos novamente pelos visitantes em seu recinto. Os dois apresentam boas condições de saúde e seguem sob acompanhamento da equipe técnica do local.

“Ficamos muito felizes com o retorno dos dois. O cuidado com os animais é individualizado e exige acompanhamento constante, especialmente em situações que envolvem alterações de saúde. Todo esse trabalho demonstra o compromisso da equipe do Parque com o bem-estar dos animais. Agora, convidamos a população a visitar o Zoo e acompanhar novamente o casal em seu recinto”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales.

Belo e Michele

Belo e Michele se conheceram no Zoo Americana, em 2021, quando o primata macho veio do Zoo de Sorocaba. Na antiga instituição, Belo chegou em 1990, já adulto.

Já Michele está no Parque Ecológico desde 2007, vinda de um criadouro no Espírito Santo por determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) avalia, quanto ao risco de extinção, que a espécie do casal, macaco-aranha-de-testa-branca (Ateles marginatus), está em perigo. Os macacos-aranhas são endêmicos no Brasil e um dos maiores primatas das Américas. Como se reproduzem lentamente, a espécie encontra dificuldades para que seja garantida a manutenção de sua população.

Neste sentido, o Parque Ecológico, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, tem um importante trabalho de conservação, promovendo a proteção de diversas espécies ameaçadas de extinção.

Serviço

O Parque Ecológico Municipal de Americana funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada e bilheteria até as 16h. O endereço é Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga. O estacionamento é gratuito.

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