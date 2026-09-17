As obras do Programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Americana, no Viaduto Centenário Ministro Ralph Biasi serão retomadas na noite desta quarta-feira (16), após o período de chuvas fortes que inviabilizaram a execução do serviço.

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A recuperação asfáltica e a reforma estrutural do viaduto são realizadas em etapas, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

As intervenções acontecem no período das 20h às 5h, período adotado para reduzir os impactos no trânsito.

A primeira etapa, iniciada em 2 de setembro, inclui a demolição da base do pavimento, fresagem e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. O investimento é de R$ 2 milhões em recursos próprios. O serviço já foi executado no trecho que liga a Avenida Bandeirantes à alça de descida no sentido da Avenida São Jerônimo e também no sentido bairro-Centro. Os trabalhos de recuperação asfáltica da alça continuam no sentido Avenida Bandeirantes.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, destaca a importância da reforma e das etapas planejadas para a execução das melhorias.

“O Viaduto Centenário é um importante elo viário da cidade e está recebendo as obras de reforma visando a conservação da via, a segurança no trânsito e a qualidade de vida da população. A primeira etapa do trabalho, a recuperação asfáltica, já está beneficiando os usuários e, com todo o planejamento elaborado, iremos avançar para a próxima etapa, com obras de reforma estrutural e, posteriormente, a sinalização viária”, explicou o prefeito.

As obras de manutenção e conservação da estrutura vão incluir reparos, recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação, desobstrução e manutenção dos canos de águas pluviais, tratamento do concreto e aplicação de pintura antipichação.

Os serviços terão duração prevista de seis meses e serão executados com recursos provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), totalizando R$ 2,5 milhões.

“Vamos dar continuidade à reforma do Viaduto Centenário, proporcionando mais segurança e conforto aos usuários. O Asfalto Novo é o maior pacote de investimentos da história da nossa cidade, executado pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi em benefício de toda a população”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Programa Asfalto Novo além do viaduto Centenário

Iniciado em junho, o Programa Asfalto Novo já teve obras executadas nas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto. Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura para a recuperação de 408 mil m² de ruas e avenidas da cidade.

Outros R$ 7 milhões em obras de recapeamento asfáltico foram anunciados pelo prefeito Chico Sardelli. Os serviços serão viabilizados por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo e contemplarão 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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