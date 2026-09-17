O Gigantão 2026, no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, teve a partida de abertura terminando com vitória do Unidos da Gruta sobre o Cidade Jardim por 4 a 2.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Além do duelo nas quatro linhas, a noite foi marcada pela presença do público, que compareceu para prestigiar a estreia da competição, além de show pirotécnico com fogos sem estampidos.
“É uma alegria ver o Centro Cívico recebendo novamente as famílias e os apaixonados pelo futebol de Americana. O Gigantão é uma competição que faz parte da história esportiva da nossa cidade e que movimenta atletas, clubes e torcedores. Desejo sucesso a todas as equipes e que tenhamos uma grande competição, marcada pelo espírito esportivo, pela confraternização e pelo respeito dentro e fora de campo”, destacou o prefeito Chico Sardelli.
O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do campeonato para a comunidade esportiva e para os bairros de Americana. “O Gigantão representa muito mais do que uma competição de futebol. É um campeonato que reúne os bairros e dá oportunidade para centenas de atletas participarem do esporte. Começar a edição de 2026 com esse grande público mostra a força que o futebol amador tem em Americana. Que seja uma temporada de muito futebol e grandes momentos para os nossos atletas e torcedores”, afirmou.
A cerimônia também contou com a presença dos vereadores Gutão do Lanche e Jean Mizzoni, além do secretário interino de Esportes, Eduardo Flores, do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e do presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi.
A competição segue com jogos da 1ª e 3ª divisões neste sábado (19) e o início da 2ª divisão no domingo (20).
Gigantão 2026 1ª divisão – 1ª rodada
16/09 (quarta-feira)
Centro Cívico
Cidade Jardim 2 x 4 Unidos da Gruta
19/09 (sábado)
Campo do Guarani
14h – Guanabara x Cantareira
16h – Milan 019 x Novo Sport
Campo do São Vito
14h – Mirandola x Unidos Mathiensen
Campo do Unidos da Cordenonsi
14h – Parná x Liverpool
16h – Parque Gramado x Unidos da Morada
2ª divisão – 1ª rodada
20/09 (domingo)
Campo do Benfica
8h – São Paulo Lírios x Barrocos
10h – Estrela Azul x Benedettos
Campo do Bertini
8h – Parkão x Morada do Sol
10h – América 1 x Atlético Novo Mundo
Campo do Parque Gramado
8h – Predador/Botafogo x Jardim da Paz
10h – União Família x Jardim América 2
Campo do Parque Novo Mundo
8h – Sporting ZNC x Unidos da Norte
10h – Malucos da Praia x Pé da Maloka
3ª divisão – Oitavas de final
19/09 (sábado)
Campo do Benfica
14h – Boa Vista x Recanto
16h – Gladiadores x Unidos do Guanabara / Atlético United
Campo do Parque Gramado
14h – UFC x Real Santa Fé
16h – River Plate x Portuguesa
Campo do Ipiranga
14h – Santa Cruz x Jardim da Mata
16h – Americana x Malucos do Tigre
Campo do Parque Novo Mundo
14h – Milan City x Arsenal
16h – Atlético Cariobinha x Zanaga
Leia + sobre esportes