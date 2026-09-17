O Gigantão 2026, no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, teve a partida de abertura terminando com vitória do Unidos da Gruta sobre o Cidade Jardim por 4 a 2.

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Além do duelo nas quatro linhas, a noite foi marcada pela presença do público, que compareceu para prestigiar a estreia da competição, além de show pirotécnico com fogos sem estampidos.

“É uma alegria ver o Centro Cívico recebendo novamente as famílias e os apaixonados pelo futebol de Americana. O Gigantão é uma competição que faz parte da história esportiva da nossa cidade e que movimenta atletas, clubes e torcedores. Desejo sucesso a todas as equipes e que tenhamos uma grande competição, marcada pelo espírito esportivo, pela confraternização e pelo respeito dentro e fora de campo”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do campeonato para a comunidade esportiva e para os bairros de Americana. “O Gigantão representa muito mais do que uma competição de futebol. É um campeonato que reúne os bairros e dá oportunidade para centenas de atletas participarem do esporte. Começar a edição de 2026 com esse grande público mostra a força que o futebol amador tem em Americana. Que seja uma temporada de muito futebol e grandes momentos para os nossos atletas e torcedores”, afirmou.

A cerimônia também contou com a presença dos vereadores Gutão do Lanche e Jean Mizzoni, além do secretário interino de Esportes, Eduardo Flores, do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e do presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi.

A competição segue com jogos da 1ª e 3ª divisões neste sábado (19) e o início da 2ª divisão no domingo (20).

Gigantão 2026 1ª divisão – 1ª rodada

16/09 (quarta-feira)

Centro Cívico

Cidade Jardim 2 x 4 Unidos da Gruta

19/09 (sábado)

Campo do Guarani

14h – Guanabara x Cantareira

16h – Milan 019 x Novo Sport

Campo do São Vito

14h – Mirandola x Unidos Mathiensen

Campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Parná x Liverpool

16h – Parque Gramado x Unidos da Morada

2ª divisão – 1ª rodada

20/09 (domingo)

Campo do Benfica

8h – São Paulo Lírios x Barrocos

10h – Estrela Azul x Benedettos

Campo do Bertini

8h – Parkão x Morada do Sol

10h – América 1 x Atlético Novo Mundo

Campo do Parque Gramado

8h – Predador/Botafogo x Jardim da Paz

10h – União Família x Jardim América 2

Campo do Parque Novo Mundo

8h – Sporting ZNC x Unidos da Norte

10h – Malucos da Praia x Pé da Maloka

3ª divisão – Oitavas de final

19/09 (sábado)

Campo do Benfica

14h – Boa Vista x Recanto

16h – Gladiadores x Unidos do Guanabara / Atlético United

Campo do Parque Gramado

14h – UFC x Real Santa Fé

16h – River Plate x Portuguesa

Campo do Ipiranga

14h – Santa Cruz x Jardim da Mata

16h – Americana x Malucos do Tigre

Campo do Parque Novo Mundo

14h – Milan City x Arsenal

16h – Atlético Cariobinha x Zanaga

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