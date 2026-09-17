Mais uma confusão na Câmara de Nova Odessa. Desta vez é o vereador André Faganello (Podemos) que acusa o secretário jurídico do prefeito Leitinho Schooder (PSD) de ameaça à sua integridade física.

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Segundo Faganello, Guztavo Henrique Zuccato, o teria chamado para a briga. O vereador afirma ter sido intimidado pelo secretário durante o episódio.

Confusão por debate em torno de veto de PL

Faganello, conhecido também com André Oreia, postou em sua rede social a mensagem abaixo (trecho)

Isso aconteceu hoje, dentro da Casa de Leis de Nova Odessa.

Durante a Tribuna Livre, enquanto eu exercia meu mandato e questionava o veto do prefeito a um projeto de minha autoria, aprovado por unanimidade, o secretário de Assuntos Jurídicos se levantou, retirou o paletó e ficou me encarando, numa tentativa clara de intimidação.

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