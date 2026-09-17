Cerca de 800 pessoas passaram pelo grande encontro com Virginelli, realizado na noite desta terça-feira (15), em Sumaré. A mobilização reuniu lideranças, apoiadores e moradores de diferentes regiões da cidade e reforçou a unidade do grupo político da atual administração municipal em torno das eleições de 2026.

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Além dos 800, prefeito, vice e Raí

Estiveram presentes o prefeito Henrique do Paraíso, o vice-prefeito André da Farmácia, o presidente do MDB de Sumaré, Welington da Farmácia, e Raí do Paraíso, candidato a deputado federal.

A presença conjunta das principais lideranças do grupo foi apresentada durante o encontro como uma demonstração de união em torno de um projeto que busca ampliar a representação política de Sumaré, com Virginelli na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e Raí do Paraíso na disputa para a Câmara dos Deputados.

Para o grupo, Sumaré possui força eleitoral para buscar representantes diretamente ligados ao município nas duas casas legislativas e a mobilização em torno das duas candidaturas pode ter peso na disputa eleitoral deste ano.

Virginelli destacou que a eleição de representantes ligados à cidade pode ampliar a interlocução da administração municipal com os governos estadual e federal.

“Sumaré precisa ter o seu deputado estadual na Alesp e o seu deputado federal no Congresso Nacional. Isso significa dar ao prefeito Henrique do Paraíso braços fortes para defender nossa cidade, buscar recursos por meio de emendas, abrir caminhos para novos convênios e representar os interesses da nossa população. Estando ao lado do prefeito e trabalhando juntos por Sumaré, as coisas vão acontecer”, afirmou Virginelli.

O encontro também reforçou a atuação conjunta entre as candidaturas de Virginelli e Raí do Paraíso. A avaliação defendida pelas lideranças presentes é de que Sumaré tem potencial eleitoral para ampliar sua representação política nas esferas estadual e federal.

Ao longo da noite, Virginelli também apresentou parte das propostas que pretende defender na Alesp, entre elas ações para modernização da saúde, segurança pública com tecnologia, proteção às mulheres, prevenção aos impactos das apostas, desenvolvimento econômico, qualificação profissional, melhorias nas estradas e atenção às famílias atípicas.

Com cerca de 800 pessoas passando pelo evento, a noite ficou marcada pela mobilização popular e pela presença conjunta das principais lideranças do grupo governista de Sumaré.