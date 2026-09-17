Gama detém homem após tentativa de furto na UBS do Jardim Boer

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) deteve, na noite desta quarta-feira (16), um homem suspeito de tentativa de furto de fios na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Boer.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h19, quando uma equipe da GAMA, durante patrulhamento, encontrou um veículo Fiat Uno branco estacionado ao lado do alambrado da unidade. O automóvel estava aberto e não havia ninguém nas proximidades.

Durante a averiguação, os agentes constataram que parte do alambrado havia sido levantada. No interior da UBS, foram identificadas duas caixas de energia com as tampas abertas e fios puxados. Diante da situação, equipes de apoio foram acionadas para realizar uma busca no local.

Durante a averiguação das proximidades, os agentes visualizaram um homem saindo de trás de um muro, em uma área de vegetação próxima à unidade. Ele foi abordado e informou ser o proprietário do veículo.

Nas buscas realizadas na área de mata, os agentes localizaram um alicate corta-vergalhão de grande porte. Dentro do terreno da UBS, próximo à caixa principal de energia e ao muro que dá acesso à área de vegetação, também foi encontrada uma talhadeira. Os fios da caixa apresentavam sinais de terem sido puxados.

Questionado sobre os fatos, o homem negou a tentativa de furto. Diante dos indícios constatados no local, ele e as ferramentas encontradas foram encaminhados ao Plantão Policial para apresentação da ocorrência à autoridade policial.

A perícia compareceu à UBS para realizar os procedimentos necessários. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

O veículo foi recolhido ao pátio por estar estacionado irregularmente em praça ou jardim público, conforme o artigo 181, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro.

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