Obras de controle de perdas vão beneficiar 40 bairros em Santa Bárbara

Obras de controle de perdas vão beneficiar 40 bairros e 62 mil moradores em Santa Bárbara

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste definiu a empresa que será responsável pelas obras de setorização e controle de perdas no sistema de abastecimento de água do município. A Cadre Engenharia LTDA foi contratada, por meio de Concorrência Eletrônica, para executar os serviços, que abrangem 40 bairros e vão beneficiar uma população estimada em 62 mil habitantes.

Com investimento de R$ 6,54 milhões, sendo recursos próprios do DAE e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), o projeto prevê a implantação de 47 DMCs (Distritos de Medição e Controle) em áreas atendidas pelos sistemas de reservação dos bairros Santa Rita, São Francisco, 31 de Março, Vila Brasil e Planalto do Sol.

As obras têm início previsto para os próximos meses. Entre os serviços previstos estão a instalação de 47 medidores de vazão nas entradas dos DMCs, a construção de novas redes de abastecimento dos Distritos e a instalação de registros e VRPs (Válvulas Redutoras de Pressão, definidos estrategicamente para melhorar o acompanhamento e a operação da rede de água nessa região do município.

A setorização é uma importante ferramenta para o controle de perdas de água e a gestão mais eficiente do sistema de abastecimento. Com a implantação dos medidores setoriais e de sistemas de telemetria, o DAE terá melhores condições para identificar vazamentos ocultos, possíveis fraudes e setores com maiores índices de perdas.

O sistema também permitirá aprimorar a manutenção preventiva, isolar pequenas áreas durante a realização de reparos, reduzindo os impactos no abastecimento de regiões maiores, e acompanhar dados operacionais, como vazão e pressão. Essas informações serão utilizadas no planejamento e na tomada de decisões para a melhoria contínua do sistema.

“É um investimento que demonstra o compromisso do DAE em buscar soluções e melhorias permanentes para o abastecimento de Santa Bárbara d’Oeste. Estamos falando de uma obra planejada para alcançar uma parcela significativa da população e que faz parte de um trabalho maior, que estamos desenvolvendo para tornar o sistema cada vez mais eficiente e preparado para as necessidades da cidade”, afirmou a diretora-superintendente do DAE, Patrícia Regina Marques De Martino.

O Plano Municipal de Redução de Perdas de Água do DAE prevê, ao todo, a execução de 135 DMCs em Santa Bárbara d’Oeste. A implantação dos 47 distritos previstos nesta etapa integra esse planejamento e contribui para ampliar o monitoramento e o controle do sistema de abastecimento em diferentes regiões do município.

Bairros beneficiados: São Francisco I e II, Rosemary, Santa Rita, Vista Alegre, Parque do Lago, Bosque das Árvores, Boa Vista, Jardim Paulista, Jardim Belo Horizonte, Sartori, Residencial Macknight, 31 de Março, Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, Angelo Giubina, Terrazul, San Marino, Jardim Carolina, São Joaquim, Siqueira Campos, Residencial Furlan, Santa Terezinha, Vila Brasil, Colina Santa Bárbara, Grego I e II, Batagin, Icaraí, Jardim das Flores, Glebas Califórnia, Chácara Beira Rio, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Santa Fé, Nova Conquista, Laranjeiras, Joias de Santa Bárbara, Terras de São Pedro e Orquídeas.

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