O Bolsa Família vai ser reajustado em 15% para recompor a inflação e proteger o poder de compra das famílias brasileiras. O benefício mínimo passa de R$ 600 para R$ 691.

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Renda máxima: A renda mensal por pessoa da família deve ser de no máximo R$ 218 por mês.

Cadastro: É obrigatório estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Condicionalidades: As famílias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde (como vacinação em dia e pré-natal para gestantes) e educação (frequência escolar das crianças e adolescentes).

Valores e Adicionais Bolsa Família

Valor base: O piso do benefício sobe para R$ 691 em outubro (em setembro, o pagamento segue a referência anterior de R$ 600).

Adicional de R$ 150: Para cada criança de até 6 anos.

Adicional de R$ 50: Para gestantes e jovens de 7 a 17 anos.Adicional de R$ 50: Para bebês de até 6 meses.