O vereador Jean Mizzoni (Agir) realizou na quarta-feira (16) uma vistoria do andamento das obras da construção do novo banco de sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

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Durante a visita, o parlamentar verificou a evolução da obra, que já passou pela execução das divisórias internas e instalações elétricas, hidráulicas, de internet e da infraestrutura para os aparelhos de ar-condicionado. O forro modular também já foi instalado e as paredes receberam pintura. A próxima etapa prevê a instalação do piso e serviços de acabamento.

Fala Mizzoni

“Quando começamos a trabalhar por essa demanda, encontramos um local que funcionava há quase 30 anos praticamente na mesma estrutura. Hoje já conseguimos enxergar o novo espaço tomando forma e, principalmente, o que essa mudança vai representar para os doadores e para os profissionais que trabalham aqui”, destacou Jean.

O novo Banco de Sangue terá 201 m², ampliando significativamente os atuais 127 m². O projeto prevê recepção, sala de coleta, espaços para triagem clínica e hematológica, recuperação e lanche, fracionamento e imunohematologia, laboratório, sanitários, copa e demais ambientes necessários ao funcionamento do serviço. A nova localização também terá acesso pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, facilitando a chegada e o estacionamento dos doadores.

O vereador relembra que após visitar o setor e conversar com profissionais sobre as necessidades do serviço, destinou R$ 106.315,52 em emenda impositiva para melhorias no local. Também apresentou requerimento na Câmara, cobrou a reforma durante audiência pública da secretaria municipal de Saúde e levou a demanda a reuniões com representantes da pasta.

Em abril deste ano, após a Prefeitura anunciar a implantação do novo Banco de Sangue, Mizzoni esteve no local verificando o início das intervenções. Desde então mantém a fiscalização do andamento dos trabalhos.

“Doar sangue é um gesto voluntário que salva vidas. Quem se dispõe a vir até aqui para ajudar alguém que muitas vezes nem conhece merece encontrar um ambiente adequado, confortável e acolhedor. Melhorar essa estrutura é também uma forma de valorizar o doador e fortalecer um serviço essencial para a saúde da nossa cidade”, concluiu.

Juninho Dias cobra atendimento de neuropediatria na rede municipal de Americana

O vereador Juninho Dias apresentou uma indicação e um requerimento à Prefeitura de Americana sobre a disponibilização de médico neuropediatra na rede municipal de saúde. As proposituras foram elaboradas após demandas encaminhadas por famílias ao gabinete.

Na indicação, o parlamentar solicita estudos e providências para a contratação ou disponibilização do especialista. A neuropediatria é responsável pela avaliação, pelo diagnóstico e pelo acompanhamento de crianças e adolescentes com atrasos no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, epilepsia, transtornos neurológicos, deficiências e outras condições que exigem atendimento especializado.

Por meio do requerimento, quantos pacientes aguardam por uma consulta, qual é o tempo médio de espera e como são realizados os encaminhamentos enquanto não há disponibilidade de atendimento na rede municipal.

O documento também busca informações sobre possíveis convênios ou parcerias para disponibilizar o profissional e reduzir a fila de espera.

“A demora para conseguir uma consulta pode atrasar diagnósticos, tratamentos e terapias essenciais para o desenvolvimento das crianças. Estou cobrando informações e providências para que as famílias tenham acesso a esse atendimento especializado pela rede municipal”, afirma Juninho.

As proposituras serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e resposta dos setores responsáveis.