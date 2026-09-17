Zona Azul de Santa Bárbara oferece novas opções de pagamento e parquímetros integrados

Leia Mais notícias da cidade e região

A Zona Azul de Santa Bárbara d’Oeste está com novidades. A Estapar, concessionária responsável pela administração do estacionamento rotativo, em parceria com a Prefeitura, implantou mudanças para trazer mais facilidade para os motoristas, como parquímetros integrados e novas formas de pagamento, inclusive via Pix e QR Code.

Atualmente, o Município conta com 36 parquímetros ativos instalados. Desse total, 20 equipamentos já estão atualizados, podendo ser identificados por sua cor cinza e amarela. Neles, o registro de estacionamento é feito de forma vinculada diretamente à placa do veículo no sistema. Assim, o usuário não precisa retornar ao carro para colocar o tíquete no painel.

Paralelamente, os novos terminais de autoatendimento eliminam a dependência exclusiva de moedas. A partir de agora, o pagamento nesses parquímetros físicos também pode ser feito de outras maneiras: cartão de débito ou crédito, Pix e cartão recarregável da Zona Azul.

Além da modernização dos terminais físicos, a Estapar expande a praticidade com o “parquímetro virtual” via QR Code. Ao apontar a câmera do celular para o código impresso nas placas de sinalização vertical da Zona Azul, o motorista é direcionado para um portal web seguro e realiza a ativação da vaga em poucos segundos.

Aplicativo

A Estapar também conta o aplicativo Zul+. Disponível gratuitamente para os sistemas Android (Google Play Store) e iOS (App Store), o aplicativo consolida-se como a ferramenta mais completa para o usuário e seu veículo.

Pelo celular, o motorista pode cadastrar múltiplos veículos, comprar créditos antecipados (com Pix, cartões de crédito e débito, boleto ou carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay) e ativar a vaga com apenas um toque. O app também emite alertas automáticos antes do vencimento do tempo da vaga, evitando notificações por esquecimento ou descuidos.

Como facilidade adicional, a plataforma Zul+ reúne serviços como consulta e pagamento de IPVA, multas e licenciamento, contratação de tags de pedágio válidas em todo o território nacional, cotação de seguro automotivo e simulação de consórcios.

Suporte ao usuário

O estacionamento rotativo em Santa Bárbara d’Oeste funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Para auxiliar a população durante a transição, os agentes de fiscalização da Estapar estarão nas ruas orientando os motoristas sobre as regras de utilização de cada modelo de parquímetro e tirando dúvidas sobre o pagamento via QR Code e aplicativo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP