Os vereadores da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizaram nesta quarta-feira (16) a solenidade de entrega do Título de Empresário do Ano, no Plenário “Dr. Tancredo Neves”. Promovida em parceria com a ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), a homenagem reconheceu trajetórias de empreendedorismo, trabalho e contribuição para o desenvolvimento econômico do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na categoria Indústria, foi homenageada a Best Fabril, empresa fundada em 1994, em Santa Bárbara d’Oeste, e que acumula mais de 30 anos de atuação na fabricação de produtos cirúrgicos descartáveis. A empresa atende aos setores hospitalar, odontológico e alimentício e tem entre seus princípios a qualidade, a segurança e a melhoria contínua, além de manter ações ambientais e de logística reversa. Receberam a homenagem o fundador da empresa, Emílio Amaral, e o filho dele, Dennis de Lima Amaral.

No Comércio, o reconhecimento foi concedido à Guaili, marca familiar de moda praia, fitness e linha confortável para o dia a dia, com fabricação própria. A história começou com a senhora Conceição, que confeccionava maiôs para a filha, Eveline, dando origem ao negócio que posteriormente envolveu toda a família. Atualmente, a empresa mantém unidades em Americana, Piracicaba, Campinas e Santa Bárbara d’Oeste e comercializa seus produtos para todo o Brasil. A premiação da Guaili foi entregue à diretora da empresa, Eveline Caetano da Silva.

Já na categoria Prestador de Serviço, o homenageado foi o Afonso’s Bar, de Fernando Pedrina e Adriana. Barbarense, Fernando trabalhou durante anos em uma metalúrgica antes de transformar a paixão por caipirinhas em negócio. Em 2012, ao lado da esposa, criou a empresa, que começou atendendo pequenos eventos e, posteriormente, passou a atuar em grandes celebrações, como casamentos, formaturas e confraternizações, a partir de investimentos, capacitação e aperfeiçoamento da equipe.

Vereadores presentes

A Mesa de Honra da solenidade foi composta pelos vereadores Cabo Dorigon e Juca Bortolucci, pelo presidente da ACISB, Ricardo Betin; pelo diretor da ACISB, Roberto Bonamin; e por Carolina Bonin, integrante da diretoria da entidade.

A cerimônia também contou com a presença de colaboradores dessas três empresas, as quais se destacam por suas trajetórias de empreendedorismo, dedicação e contribuição para a economia e o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste.