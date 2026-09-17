Leco recebe apoio de Chico e Odir para federal

O vereador de Americana Leco Soares (Podemos) recebeu esta semana o apoio do prefeito Chico Sardelli (PL) e do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD). Leco foi reeleito com votação expressiva em 2024 e é, ao lado das vereadoras Juliana Soares (PT) e Leonora do Postinho (PL), os nomes da CM Americana que decidiram tentar a sorte nas eleições deste ano.

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Vídeos para Leco e prestígio

Os vídeos gravados por Chico e Odir mostram que LS e o Podemos estão prestigiados com o atual comando da cidade.

Leco foi candidato em 2022, reforçou o nome e se tornou um dos nomes fortes entre os reeleitos de 2024. Seu nome tem sido cotado para compor chapa de peso em 2028, mas para isso ele precisa ter boa votação este ano na cidade. Seu partido deve fazer uma das maiores bancadas de deputados federais do Estado, com pelo menos 3 ‘puxadores de votos’.