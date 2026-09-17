A Guarda Municipal de Americana (GAMA) apreendeu, na manhã desta terça-feira (15), uma Ford Ranger que apresentou divergência na identificação eletrônica após ser localizada a partir de um alerta do sistema de videomonitoramento Muralha Digital.

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Por volta das 11h, o sistema Sentry identificou a entrada no município de uma Ford Ranger, placas PYC-8G56, cadastrada em Uberlândia (MG) e com suspeita de clonagem. O veículo foi localizado e abordado pela equipe da GAMA na Avenida de Cillo.

Durante a abordagem, a condutora informou que o marido possui um estacionamento de veículos em Santa Bárbara d’Oeste e que a Ranger havia sido adquirida por meio do Facebook, em Jundiaí. Segundo ela, a transferência do veículo ainda não havia sido realizada.

Inicialmente, os sinais identificadores aparentes do veículo estavam de acordo com a placa utilizada. Entretanto, durante a vistoria, foi realizada a leitura do módulo eletrônico do automóvel com equipamento específico, que apontou a identificação de outro veículo, com a placa FIK-0A38, de Santa Bárbara d’Oeste, que possuía restrições judiciais.

Caras da Ranger liberados, mas carro ficou

Diante da divergência, os envolvidos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde os fatos foram apresentados à autoridade policial. Após serem ouvidos, os envolvidos foram liberados e o veículo permaneceu apreendido para as providências de investigação.