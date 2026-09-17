Gama prende por violência doméstica após vítima usar sinal de socorro em UPA

Gana prende por violência doméstica após vítima usar sinal de socorro em UPA

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (17), um homem de 62 anos por violência doméstica, após a esposa, de 53 anos, pedir ajuda utilizando o sinal universal de socorro durante atendimento na UPA São José.

A GAMA foi acionada pela unidade de saúde por volta das 11h22. De acordo com os profissionais, a mulher, que estava em atendimento médico, realizou o gesto conhecido internacionalmente como sinal de socorro, utilizado para indicar uma situação de perigo de maneira discreta.

Os profissionais identificaram o pedido de ajuda e acionaram imediatamente a Guarda Municipal. Aos agentes, a vítima relatou que é casada há 35 anos e que sofre violência psicológica do marido há vários anos.

Segundo o relato, nesta quinta-feira, durante o trajeto da residência até a UPA, o homem teria proferido diversos xingamentos contra ela. Diante da situação, a mulher decidiu utilizar o sinal de socorro para pedir ajuda.

O homem negou a prática de violência, mas confirmou que havia discutido com a esposa dentro do veículo e relatou que o casal pretende se separar, havendo questões financeiras pendentes entre eles.

A vítima permaneceu sob cuidados médicos, enquanto o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Após analisar os fatos apresentados pela Guarda Municipal, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por violência doméstica.

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