Inscrições para Jardim I e Jardim II da Rede Municipal serão abertas em outubro
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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, informa que as inscrições para vagas no Jardim I e Jardim II do Rede Municipal de Educação Infantil, destinadas ao ano letivo de 2027, deverão ser feitas entre os dias 1º e 16 de outubro.
Podem ser inscritas crianças de 4 ou 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2027 que estejam fora da escola ou matriculadas em escola particular em 2026.
Os responsáveis devem procurar a escola municipal de Educação Infantil mais próxima de sua residência e apresentar cópia da certidão de nascimento da criança, do comprovante de residência no nome do responsável e da carteira de vacinação atualizada ou declaração da UBS (Unidade Básica de Saúde).
Crianças que frequentam creches municipais ou escolas conveniadas com a Prefeitura não precisam realizar a inscrição, pois já estão cadastradas e serão direcionadas automaticamente.
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