Raphael Montes prova mais uma vez por que é um dos autores contemporâneos de maior sucesso no Brasil: foi o autor mais vendido da Companhia das Letras na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ele está entre os responsáveis pelo resultado histórico da editora no evento, que registrou crescimento de 67% no faturamento e de 55% nas vendas em relação a 2024.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Seu novo livro, “A Estranha na Cama”, primeiro thriller erótico de sua carreira, já tem adaptação audiovisual confirmada pela Netflix, com direção de Esmir Filho e protagonizada por Paolla Oliveira.

O impacto do autor foi muito além do lançamento. Sozinho, Montes ocupou nove das 15 posições do ranking de mais vendidos do estande, quase dois terços da lista. Além do primeiro lugar, estão também “Jantar secreto” (2°) e sua edição comemorativa de 10 anos, com capítulo inédito (4°).

Completam a lista “Suicidas” (5°), a edição especial de “Dias Perfeitos” (6°), “Uma Família Feliz” (8°), “Uma Mulher no Escuro” (12°), a edição regular de “Dias Perfeitos” (13°) e “Bom dia, Verônica”, parceria com Ilana Casoy, na 15ª posição.

A carreira do escritor já soma mais de um milhão de exemplares vendidos e presença em mais de 25 países. Só neste ano, “Jantar secreto” ganhou novas edições nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros dez mercados. E o recorde no evento não é o primeiro: em 2025, Montes já havia ocupado sozinho as cinco primeiras posições do ranking da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.

Durante os dez dias de evento, os estandes da editora ficaram lotados de leitores. Montes participou de bate-papos e sessões de autógrafos com filas expressivas, reflexo da sua base de leitores e da versatilidade de seu catálogo, que vai do suspense psicológico ao thriller erótico, e grandes sucessos nas plataformas de streaming como “Beleza Fatal” (HBO), “Bom Dia, Verônica” (Netflix) e a trilogia inspirada no Caso Richthofen (Prime Video).

Sobre Raphael Montes

Raphael Montes é o maior escritor de suspense do Brasil. Seus nove livros somam mais de um milhão de exemplares vendidos e foram publicados em mais de 25 países, com direitos de adaptação audiovisual amplamente disputados, o mais recente é “A Estranha na Cama” (Companhia das Letras), que já tem adaptação em produção pela Netflix.

Além de escritor, ele consolidou uma sólida carreira como roteirista, showrunner e autor de novelas. É o criador de “Beleza Fatal” (novela original mais assistida da HBO Max na América Latina) e da premiada “Bom Dia, Verônica” (Netflix). Dividindo seu tempo entre o Rio de Janeiro e Nova York, Montes mantém uma forte conexão com os leitores nas redes sociais, compartilhando os bastidores de seu processo criativo.

Leia + sobre diversão e arte