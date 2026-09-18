A ONG Viralatinhas promove neste sábado (19/9), em Sumaré, a 11ª edição do Chá Au Au, evento beneficente que tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar a custear as despesas dos animais atendidos pela entidade. A programação também marca os 24 anos de atuação da ONG em defesa da causa animal.

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Realizado no espaço da Associação Nipo-Brasileira de Sumaré, o Chá Au Au terá uma tarde de confraternização, com chás quentes e gelados, bolos, salgados, bingo e sorteios de brindes. A programação começa às 16h e os convites já estão à venda.

Toda a renda obtida com o evento será destinada ao custeio das despesas dos animais atendidos pela ONG. A Viralatinhas mantém seu trabalho por meio de doações, comercialização de produtos próprios e realização de eventos beneficentes, como o Chá Au Au, Virapizza, Virabrechó,ViraHappy e Caminhada Viralatinhas.

A entidade também desenvolve ações voltadas à conscientização e à proteção animal. A ONG não possui abrigo e não realiza o recolhimento de animais. O trabalho é direcionado ao desenvolvimento de políticas públicas de proteção animal em parceria com o poder público, ao combate aos maus-tratos e ao abandono, à conscientização sobre a posse responsável e ao apoio para que animais encontrem um lar.

Serviço ONG Viralatinhas:

11º CHÁ Au Au

Quando: 19 de setembro, sábado.

Horário: das 16h às 19h.

Onde: sede da NIPO, Avenida da Saudade, 1499, Parque Florença, Sumaré.

Entrada: R$ 45,00. Crianças até 12 anos pagam meia.

Informações: 99708-0388 (com Tuca).