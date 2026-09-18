Cozinha pequena? Veja como aproveitar cada centímetro

Cozinhas pequenas ganham soluções para aproveitar cada centímetro

Em apartamentos contemporâneos, o espaço destinado ao preparo das refeições muitas vezes é reduzido para ampliar as áreas de convivência, cenário que exige projetos cada vez mais precisos, explica a arquiteta Cristiane Schiavoni

Cozinhas compactas assumem diferentes configurações com personalidade, incluindo soluções de marcenaria, composição de materiais e organização espacial assim como mostra a arquiteta Cristiane Schiavoni em diferentes projetos residenciais | Fotos: Rafael Renzo e Carlos Piratininga

A cozinha contemporânea nem sempre é pequena porque o imóvel também é. Em plantas maiores, é comum que estar, jantar e outros espaços de convivência ocupem uma parcela generosa da metragem, enquanto a cozinha é dimensionada para cumprir suas funções em uma área mais enxuta. A redução, nesse caso, não significa necessariamente perda de qualidade: muda a maneira de projetar e exige que cada escolha tenha uma função clara.

A cozinha contemporânea nem sempre é pequena porque o imóvel também é. Em plantas maiores, é comum que estar, jantar e outros espaços de convivência ocupem uma parcela generosa da metragem, enquanto a cozinha é dimensionada para cumprir suas funções em uma área mais enxuta. A redução, nesse caso, não significa necessariamente perda de qualidade: muda a maneira de projetar e exige que cada escolha tenha uma função clara.

O tamanho não determina o que cabe

Uma cozinha compacta não precisa necessariamente comportar menos funções. O que muda é a forma de organizá-las. Pia, área de preparo, cocção, armazenamento e eletrodomésticos precisam estabelecer uma sequência coerente, sem que a circulação seja sacrificada.

A arquiteta Cristiane Schiavoni explora diferentes soluções para concentrar equipamentos e utensílios sem sobrecarregar a cozinha, com marcenaria vertical, módulos envidraçados e eletrodomésticos distribuídos de acordo com o uso do ambiente | Fotos: Carlos Piratininga

Por isso, não existe uma metragem mínima capaz de definir se uma cozinha será confortável. Uma planta linear pode funcionar tão bem quanto uma configuração em L, U ou paralela, desde que a solução responda às características do imóvel e à maneira como os moradores utilizam o espaço.

“Mais importante do que a metragem é a qualidade do projeto, já que uma cozinha pequena pode ser eficiente quando o layout é definido a partir das necessidades reais, e não de uma fórmula pronta”, pontua.

O projeto começa onde o olho não vê

No projeto com marcenaria azul, Cristiane Schiavoni organiza forno e micro-ondas em uma torre quente com saída de ventilação, enquanto a geladeira é emoldurada pelo mobiliário sob medida; no segundo ambiente, o forno é incorporado ao nicho amadeirado, liberando espaço e mantendo os equipamentos integrados à composição da cozinha | Fotos: Fábio Jr Severo e Carlos Piratininga

Em ambientes compactos, alguns dos problemas mais difíceis de corrigir depois da obra ficam escondidos atrás dos revestimentos. Antes de pensar na aparência da cozinha, é necessário definir tomadas, pontos hidráulicos, gás e posições dos equipamentos.

A própria escolha dos eletrodomésticos interfere nessa etapa. Cristiane recomenda pesquisar os modelos antes do início do projeto, inclusive aqueles que acumulam funções, como fornos que também desempenham as funções de micro-ondas e air fryer. Um único equipamento pode substituir dois ou três aparelhos e liberar espaço para outras necessidades.

A bancada também precisa entrar nessa equação. Além das tomadas de uso diário, soluções como filtros de água instalados sob o tampo ajudam a preservar a área de trabalho.

Centímetros que viram armazenamento

Quando não há espaço para ampliar a cozinha horizontalmente, o projeto pode explorar dimensões que normalmente passam despercebidas. A área acima da geladeira, por exemplo, pode receber um armário para objetos pouco utilizados. Cantos podem ser equipados com ferragens que facilitam o acesso ao fundo dos módulos, enquanto nichos ajudam a acomodar eletroportáteis e itens de uso frequente.

É por isso que Cristiane diferencia o mobiliário modular da marcenaria sob medida. Enquanto os primeiros trabalham com dimensões previamente estabelecidas, o móvel desenvolvido especificamente para a cozinha pode acompanhar medidas, recuos e particularidades da planta.

Em uma solução pensada por Cristiane Schiavoni para aproveitar cada centímetro, as portas dos armários deslizam para dentro dos vãos laterais quando abertas, liberando a circulação e evitando que a abertura do mobiliário interfira no uso da cozinha compacta | Fotos: Carlos Piratininga

“Em cozinhas pequenas, esse aproveitamento faz toda a diferença. O ganho não está apenas em colocar mais armários, mas em definir previamente o que cada espaço irá guardar”, explica a arquiteta.

Quando a cozinha deixa de ser um cômodo isolado

A integração com a área social é outra consequência da transformação das plantas residenciais. Ao retirar barreiras entre cozinha, sala de jantar e estar, o ambiente passa a participar da convivência da casa, mas também precisa se relacionar visualmente com os espaços ao redor.

Nesse cenário, a marcenaria pode assumir funções que ultrapassam o armazenamento, enquanto materiais, cores e acabamentos ajudam a estabelecer continuidade. A cozinha não precisa desaparecer para se integrar: ela pode assumir uma identidade própria sem romper com a composição do restante da área social.

A arquiteta Cristiane Schiavoni mostra como cozinhas compactas podem incorporar diferentes usos e uma identidade visual marcante, seja com uma mesa para refeições integrada ao ambiente ou com a bancada assumindo também a função de apoio para as refeições rápidas, sem abrir mão da personalidade na escolha de cores e acabamentos | Fotos: Rafael Renzo e Carlos Piratininga

“Além de ampliar visualmente os ambientes, a cozinha integrada favorece a convivência e melhora o aproveitamento da área disponível”, observa Cristiane.

Em áreas reduzidas, a escolha visual também interfere na percepção da metragem. Cristiane costuma partir de bases mais claras, que ajudam a tornar o ambiente visualmente mais leve, mas não vê isso como uma restrição à personalidade. Texturas, acabamentos amadeirados, pontos de cor e materiais naturais podem entrar em elementos específicos, enquanto superfícies resistentes e fáceis de limpar são priorizadas nas áreas de maior contato. A ideia é fazer com que a estética acompanhe o uso, e não ocupe o lugar dele.

E a luz também precisa ser projetada

Há uma diferença importante entre iluminar uma cozinha e simplesmente colocar luz nela. Como o ambiente concentra atividades de precisão — do corte dos alimentos ao contato com fogo e utensílios —, a iluminação precisa acompanhar as áreas de trabalho e evitar sombras sobre a bancada. Por isso, a arquiteta considera a iluminação parte da funcionalidade desde o planejamento.

Sobre a arquiteta Cristiane Schiavoni, @cristianeschiavoni

Formada em Arquitetura e pela Universidade de São Paulo (FAU-USP), Cristiane Schiavoni atua na área de arquitetura, decoração e reforma desde 1996 e hoje, o escritório que leva seu nome, tem mais de 20 anos de história, reunindo centenas de projetos dentro e fora do Estado de São Paulo. Em suas criações residenciais e comerciais, publicadas em importantes veículos brasileiros, elementos-surpresa e toques de cor se misturam aos recursos que garantem o conforto e o aconchego dos moradores.

Acabamentos aplicados de maneira incomum e materiais versáteis também são presenças constantes nos trabalhos de Cristiane Schiavoni. O resultado se reflete na concepção de ambientes modernos, humanizados e dinâmicos, que convidam ao bem-estar e, principalmente, traduzem a essência de cada cliente.

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