O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura que realize a pintura e manutenção externa da unidade básica de saúde (UBS) da Vila Galo.

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De acordo com o parlamentar a solicitação surgiu após ser procurado por usuários atendidos pela unidade que relataram a necessidade de melhorias na conservação do prédio. Para Brochi, a realização da pintura contribuirá para a preservação do patrimônio público, além de proporcionar um ambiente mais organizado, agradável e acolhedor para pacientes, servidores e demais usuários da UBS.

Fala Thiago Brochi

“A UBS é um espaço de atendimento direto à população e precisa estar bem conservada. A pintura e a manutenção são medidas simples, mas que fazem diferença para quem utiliza diariamente o serviço público de saúde”, destaca.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (22) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.