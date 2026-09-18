O vereador presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Hélio Silva, candidato a deputado federal pelo Cidadania, teve a campanha assumida pelos 9 filhos que mantêm a agenda e seguem participando das atividades eleitorais previstas para o período.

Silva foi preso no começo do mês em ação da polícia civil e está de licença de 30 dias para tratar de questões pessoais e permitir o esclarecimento dos fatos dentro da lei.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O pedido de prisão ocorreu em 4 de setembro, um mês antes das eleições de 4 de outubro, o que gerou especulações no meio político e acusações da família sobre possível motivação política.

Segundo sua equipe, a campanha conta agora com a intensa participação de familiares, apoiadores e integrantes do grupo político, com foco na apresentação da trajetória de Hélio Silva e das ações realizadas durante seus três mandatos como vereador.

A campanha também deverá ampliar a presença da imagem do candidato em diferentes municípios do Estado de São Paulo.

Time Hélio Silva promete manter campanha ativa

O resultado será definido pelos eleitores nas urnas.