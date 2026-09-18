Um veículo Toyota Corolla com sinais de adulteração e cujo número do motor estava vinculado a um automóvel com registro de furto em Limeira foi localizado na tarde desta quinta-feira (17) em ação da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

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A ocorrência teve início por volta das 13h, após um alerta emitido pelo sistema de videomonitoramento Muralha Digital, que identificou a entrada em Americana de um Corolla, placas GAU-3G37, com suspeita de clonagem.

Durante patrulhamento pela Avenida da Música, a equipe da GAMA localizou o veículo e realizou a abordagem.

Comprou Corolla no face

O condutor informou aos agentes que havia adquirido o automóvel por meio do Marketplace do Facebook, mediante a entrega de um veículo RAV4, mais R$ 10 mil e o compromisso de pagamento de 20 parcelas de R$ 2 mil.

Durante a vistoria, os guardas municipais constataram sinais de adulteração na placa, no chassi e no selo autodestrutivo. Em consulta à numeração do motor, foi constatado que ela correspondia a outro Toyota Corolla, de Limeira, com registro de furto ocorrido em 27 de julho de 2026.

O veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde os fatos foram apresentados à autoridade policial. Após análise da ocorrência, o veículo foi apreendido para as providências de investigação e o condutor foi liberado.

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