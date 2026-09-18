O deputado federal Zé Trovão (PL), aliado do candidato Flávio Bolsonaro, foi ao TSE tentar barrar o aumento do Bolsa Família anunciado pelo presidente Lula (PT) esta quinta-feira.

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O pedido ‘caiu’ com o ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo.

Relator do caso, Mendonça extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ele considerou que Zé Trovão não é parte legítima para fazer o questionamento. “Reconheço a ilegitimidade ativa do representante e extingo o processo sem resolução do mérito“, afirmou.

Aliado, mas nem tanto

Como Zé Trovão disputa o cargo de deputado federal pelo estado de Santa Catarina e Lula concorre à Presidência da República — cuja circunscrição abrange todo o território nacional —, o ministro concluiu pela falta de legitimidade do parlamentar para mover a ação.

A fundamentação acompanhou a jurisprudência consolidada do TSE, citando precedente de relatoria da ministra Cármen Lúcia.

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