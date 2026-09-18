A 16ª Feira Pet de Americana – Geraldo Pinhanelli, que aconteceria no próximo domingo (20), foi adiada pelos organizadores em função das condições climáticas.

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O evento aconteceria no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Feira Pet no calendário oficial

A feira integra o Calendário Oficial de Eventos do município e a nova data será divulgada em breve.

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