Americana recebe neste sábado (19) a 10ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã e ExpoCarros. Promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, com apoio da Prefeitura de Americana, o evento começa às 15h, na Avenida Antônio Pinto Duarte, ao lado da Rodoviária, com entrada gratuita.

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A programação reúne participantes de Americana e de cidades da região e inclui atrações para toda a família. Além das descidas de carrinhos de rolimã, haverá exposição de carros, estandes automotivos e de artigos de rolimã, espaço kids, food trucks, artesanato e sorteios de brindes.

Entre os destaques está a tradicional “Corrida Kids”, com inscrições gratuitas diretamente com a organização, no local. Para participar das atividades com carrinhos de rolimã, é obrigatório o uso de capacete e calçados fechados.

Julio Gago, um dos organizadores do evento, comenta a importância de chegar à décima edição. “Completar dez edições é muito especial para todos nós. O evento foi crescendo ao longo dos anos e hoje reúne pessoas de diferentes cidades. O carrinho de rolimã faz parte da memória afetiva de muitas pessoas. É uma brincadeira que marcou a infância de pais e avós e que hoje podemos apresentar também para as novas gerações”, afirma.

“Nossa expectativa é que as pessoas venham para se divertir, conhecer os carrinhos, participar das atividades e, principalmente, aproveitar o dia com a família. Queremos que cada edição deixe uma lembrança boa para quem passa por aqui”, ressalta Daniel Rocha, o “PX”, do Lasanha Crew.

O evento conta com apoio das secretarias municipais de Esportes, de Obras e Serviços Urbanos e de Comunicação e Tecnologia da Informação, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

Programação Festival de Carrinhos de Rolimã

15h – Início do evento

15h10 – Pista livre para brincar

17h30 – Corrida Kids

18h – Amigos do Flashback

18h40 – 1ª Descida Oficial

19h – 2ª Descida Oficial

19h30 – Pista livre

22h – Encerramento do evento

Serviço

10º Festival de Rolimã + ExpoCarros Americana

Data: 19 de setembro (sábado)

Horário: 15h às 22h

Local: Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura da Rodoviária de Americana

Entrada: Gratuita

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