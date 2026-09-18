A Agência Desafio anunciou novas movimentações em sua estrutura de liderança, com as promoções de Ana Luisa Freire a Head de Atendimento, Andréa Zanca a Líder de Atendimento e Isadora Luz Belliboni a Head de Performance. As mudanças reconhecem trajetórias construídas dentro da agência e ampliam a presença feminina em posições estratégicas da empresa, que tem Susi Sorgi como VP Administrativo.
Com experiências distintas, as profissionais têm em comum o conhecimento de suas áreas de atuação, a proximidade com clientes e equipes e uma trajetória marcada pela ampliação de responsabilidades dentro da Desafio. As novas posições também refletem uma cultura de desenvolvimento interno e formação de lideranças.
“Acreditamos em uma liderança construída com competência, conhecimento, capacidade de ouvir e de desenvolver pessoas. Isadora, Ana Luisa e Andréa têm trajetórias diferentes, mas compartilham características que fazem parte da cultura da Desafio: conhecem profundamente suas áreas, entendem os desafios dos clientes e sabem conduzir seus times com responsabilidade e sensibilidade. É uma satisfação acompanhar esse crescimento e ver mais profissionais assumindo posições de decisão dentro da agência“, afirma Susi Sorgi, VP Administrativo da Agência Desafio.
Crescimento e novas responsabilidades
Para Ana Luisa Freire, assumir a posição de Head de Atendimento representa a consolidação de um processo de amadurecimento profissional desenvolvido em um ambiente que, segundo ela, sempre ofereceu espaço para experimentar, inovar e aprender.
“Olho para minha trajetória na Desafio como uma jornada de muito crescimento e, principalmente, de parceria. Encontrei um ambiente acolhedor, no qual pude aprender com profissionais que admiro e contar com o respaldo da liderança e da equipe. Assumir como Head de Atendimento representa a consolidação da minha maturidade profissional e também a oportunidade de retribuir tudo isso, ajudando a equipe a continuar crescendo e entregando o nosso melhor“, afirma.
Ana Luisa também avalia que a presença feminina em posições de liderança no mercado publicitário passa por um período de transformação, embora ainda existam desafios para ampliar essa participação nos espaços de maior poder de decisão.
“Tivemos avanços e a equidade de gênero passou a ocupar um espaço mais estratégico nas empresas. Valorizar mulheres na liderança não significa apenas oferecer um cargo, mas garantir voz, autonomia e respeito às diferentes formas de gerir. Assumir essa posição também traz uma responsabilidade: ocupar esse espaço e manter a porta aberta para que outras profissionais talentosas possam avançar“, destaca.
Uma trajetória de 14 anos na Agência Desafio
A promoção de Andréa Zanca a Líder de Atendimento representa mais um capítulo de uma história de 14 anos dentro da agência. Nesse período, a profissional passou por diferentes departamentos, entre eles Produção e Financeiro, antes de retornar ao Atendimento após a gestação.
“Quando olho para esses 14 anos, percebo como minha vida pessoal e profissional se entrelaçaram. Cada etapa foi importante para construir quem sou hoje. A Desafio teve um papel enorme no meu amadurecimento e crescimento, moldando não apenas a profissional, mas também a mulher que me tornei. Essa promoção reforça tudo o que construí até aqui e representa um reconhecimento pelo qual sou muito grata“, conta Andréa.
Para ela, o próprio mercado já começa a refletir uma transformação na composição de suas lideranças. “Vejo o espaço da liderança feminina crescer a cada dia no mercado publicitário. Ter mulheres liderando transforma o clima das equipes e também traz novas perspectivas para a forma de trabalhar“, avalia.
De analista a Head de Performance
A trajetória de Isadora Luz Belliboni também foi construída dentro da Desafio. Ela chegou à agência há seis anos como Analista de Performance e, naquele momento, enxergava a posição de Head como um objetivo ainda distante.
“A Desafio fazia parte dos sonhos da Isadora publicitária que estava começando. Quando entrei como Analista de Performance, há seis anos, a cadeira de Head parecia distante. Aqui encontrei lideranças que conseguiram enxergar além da profissional que eu era naquele momento e perceber a profissional que eu poderia me tornar. Assumir agora como Head de Performance, em uma área que cresce cada vez mais dentro da publicidade, é a realização de um sonho de carreira“, afirma Isadora.
A nova Head também destaca a importância de chegar à posição em uma área que vem ganhando espaço na publicidade à medida que dados, métricas e análise de resultados assumem papel cada vez mais relevante nas estratégias de comunicação.
Sobre a ampliação da presença feminina em cargos de liderança, Isadora observa que o movimento já pode ser percebido em diferentes empresas do setor. “Temos grandes players dando mais foco e oportunidades para lideranças femininas. Vejo esse movimento como extremamente benéfico para o mercado, porque amplia perspectivas e acrescenta novos olhares às decisões, às estratégias e às entregas“, afirma.
Liderança feminina e desenvolvimento interno
As promoções acontecem em áreas diretamente ligadas à estratégia, aos resultados e ao relacionamento com os clientes da Desafio. Ao mesmo tempo, evidenciam percursos profissionais desenvolvidos dentro da própria agência — de Isadora, que chegou como analista e agora assume uma posição de Head, a Andréa, que soma 14 anos de empresa e experiências em diferentes departamentos.
Com Susi Sorgi na vice-presidência administrativa e as novas posições assumidas por Isadora, Ana Luisa e Andréa, a Agência Desafio reforça a presença feminina em sua estrutura de liderança e aposta no desenvolvimento de profissionais que conhecem a cultura, os clientes e os desafios do negócio.
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