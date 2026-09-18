A Agência Desafio anunciou novas movimentações em sua estrutura de liderança, com as promoções de Ana Luisa Freire a Head de Atendimento, Andréa Zanca a Líder de Atendimento e Isadora Luz Belliboni a Head de Performance. As mudanças reconhecem trajetórias construídas dentro da agência e ampliam a presença feminina em posições estratégicas da empresa, que tem Susi Sorgi como VP Administrativo.

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Com experiências distintas, as profissionais têm em comum o conhecimento de suas áreas de atuação, a proximidade com clientes e equipes e uma trajetória marcada pela ampliação de responsabilidades dentro da Desafio. As novas posições também refletem uma cultura de desenvolvimento interno e formação de lideranças. “Acreditamos em uma liderança construída com competência, conhecimento, capacidade de ouvir e de desenvolver pessoas. Isadora, Ana Luisa e Andréa têm trajetórias diferentes, mas compartilham características que fazem parte da cultura da Desafio: conhecem profundamente suas áreas, entendem os desafios dos clientes e sabem conduzir seus times com responsabilidade e sensibilidade. É uma satisfação acompanhar esse crescimento e ver mais profissionais assumindo posições de decisão dentro da agência“, afirma Susi Sorgi, VP Administrativo da Agência Desafio. Crescimento e novas responsabilidades Para Ana Luisa Freire, assumir a posição de Head de Atendimento representa a consolidação de um processo de amadurecimento profissional desenvolvido em um ambiente que, segundo ela, sempre ofereceu espaço para experimentar, inovar e aprender. “Olho para minha trajetória na Desafio como uma jornada de muito crescimento e, principalmente, de parceria. Encontrei um ambiente acolhedor, no qual pude aprender com profissionais que admiro e contar com o respaldo da liderança e da equipe. Assumir como Head de Atendimento representa a consolidação da minha maturidade profissional e também a oportunidade de retribuir tudo isso, ajudando a equipe a continuar crescendo e entregando o nosso melhor“, afirma. Ana Luisa também avalia que a presença feminina em posições de liderança no mercado publicitário passa por um período de transformação, embora ainda existam desafios para ampliar essa participação nos espaços de maior poder de decisão. “Tivemos avanços e a equidade de gênero passou a ocupar um espaço mais estratégico nas empresas. Valorizar mulheres na liderança não significa apenas oferecer um cargo, mas garantir voz, autonomia e respeito às diferentes formas de gerir. Assumir essa posição também traz uma responsabilidade: ocupar esse espaço e manter a porta aberta para que outras profissionais talentosas possam avançar“, destaca.

Uma trajetória de 14 anos na Agência Desafio