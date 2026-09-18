O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 28 vagas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são voltadas aos moradores do município e algumas funções exigem experiência. Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto, ou enviá-lo pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

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Além das oportunidades da semana, o órgão — que funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade — fará vários mutirões de emprego nos dias 23, 25, 26 e 28 deste mês.

Na quarta-feira (23), o mutirão será para o cargo de operador logístico da empresa VRH Consultoria. Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer munidos de documentos, das 9h às 11h. É necessário ter o Ensino Médio completo.

Na sexta-feira (25), as oportunidades são para a empresa BC2 Infraestrutura. As vagas são para ajudante de serviços gerais, operador de roçadeira, motorista líder e soldador. Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer munidos de documentos, das 9h às 10h.

No sábado (26), com o apoio institucional do PLT, acontece a Feira de Profissões e Empregos da Network. A ação ocorrerá das 8h às 12h e contará com diversas empresas locais. A Network fica na Avenida Ampélio Gazzetta, 200, no bairro Lopes Iglesias.

E na segunda-feira (28), acontece um novo mutirão da empresa BC2 Infraestrutura. Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao PLT munidos de documentos, das 9h às 10h.

Confira as vagas disponíveis no PLT:

AÇOUGUEIRO (2 vagas): Ensino Médio e experiência na área. Ter disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã, vale-alimentação/refeição, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão-convênio compras e cesta de Natal.

AJUDANTE DE AÇOUGUE (2 vagas): Ensino Médio. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã/tarde, vale-refeição, assistência médica, cartão-convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica e Gympass.

AJUDANTE GERAL (5 vagas): Vaga masculina. Não é necessária experiência. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar e vale-alimentação.

ANALISTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (1 vaga): Experiência na área de compras e licitações. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Salário: R$ 2.800,00.

APRENDIZ DE RH (1 vaga): Ensino Médio cursando ou completo. Morar em Nova Odessa, Sumaré ou Americana. De segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h30. Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico e seguro de vida.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (2 vagas): Vaga masculina. Para limpeza de ambientes (coleta, separação e descarte de lixo, manutenção predial e pequenos reparos). De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h. Salário: R$ 2.490,72, vale-alimentação/refeição e prêmio assiduidade.

CONFERENTE DE INVENTÁRIO (1 vaga): Ensino Médio e disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de Logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Escala 5×2. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, cartão-convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass e adicional noturno de 20%.

CONSULTOR DE VENDAS (1 vaga): Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário: R$ 2.025,00 + premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio-combustível, TotalPass e Cartão de Todos.

ESTAGIÁRIO DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL (1 vaga): A partir de 17 anos. Residir em Nova Odessa ou região. Técnico em Química ou graduação em Química (ou áreas correlatas) em andamento. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

FAXINEIRA (1 vaga): Com experiência na área. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Salário: R$ 1.882,13 + 20% de insalubridade, vale-refeição, vale-alimentação, prêmio assiduidade e vale-transporte.

OPERADOR DE CAIXA (2 vagas): Ensino Médio completo. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã, vale-alimentação/refeição, assistência médica, assistência odontológica, Gympass, cartão-convênio compras e cesta de Natal.

OPERADOR DE CAIXA II (2 vagas): Com experiência em loja. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, TotalPass, Telemedicina e convênio odontológico, cartão-convênio com farmácia e compras.

SEPARADOR LOGÍSTICO (4 vagas): Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: assistência médica e odontológica, estacionamento gratuito, seguro de vida e alimentação no local.

SUBGERENTE DE LOJA (1 vaga): Ensino Médio, maior de 18 anos. Experiência como subgerente, líder de loja ou vendedora. Disponibilidade para horário de shopping.

VENDEDORES (2 vagas): Com ou sem experiência. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, TotalPass, Telemedicina, convênios odontológico e farmácia, além de cartão-desconto compras.