Americana registrou 6.235 novas empresas entre janeiro e agosto de 2026, alta de 10,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Observatório Econômico da Prefeitura de Americana, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

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O setor de serviços concentrou a maior parte das novas empresas, com 4.180 estabelecimentos, o equivalente a 67% do total.

Foto: Marilia Pierre

Por porte, as Microempresas (ME) foram maioria, com 5.729 unidades, correspondentes a 91,9% das novas empresas. As Empresas de Pequeno Porte (EPP) representaram 4,6%, enquanto os demais portes somaram 3,6%.

“Um aspecto crucial dessa configuração é a expressiva participação dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que constituíram 65,1% dos estabelecimentos instalados, totalizando 4.057 empreendimentos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Os dados por atividade econômica, classificados pelo Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE), também apontam predominância de serviços e comércio. Nesses segmentos, destacam-se atividades caracterizadas por menores barreiras de entrada.

Entre os serviços com maior número de novas empresas estão preparação de documentos e serviços administrativos, promoção de vendas, serviços de malote e transporte rodoviário de carga. No comércio, destacam-se os segmentos de vestuário, outros produtos não especificados, cosméticos e bebidas.

Na indústria, as principais atividades incluem fabricação de produtos de padaria e confecção de vestuário. Na construção, destacam-se instalações elétricas e obras de alvenaria. A agropecuária apresentou volume menor de novos negócios, com atividades como preparação de terreno e manejo de animais.

Onde estão os novos negócios em Americana

A distribuição territorial indica concentração das novas empresas em regiões já consolidadas e com infraestrutura existente. O Parque Novo Mundo liderou o número de novos estabelecimentos, com 205, seguido por Cidade Jardim, com 180; Morada do Sol, com 174; e Parque Nova Carioba, com 172.

Nessas regiões, os serviços mantêm participação expressiva, com atividades que incluem apoio administrativo, promoção de vendas, logística, transporte e, em alguns casos, alimentação e saúde, refletindo um padrão de empreendimentos que atendem a demandas locais e frequentemente envolvem mão-de-obra de menor qualificação.

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