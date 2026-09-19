As obras de recuperação asfáltica do Programa Asfalto Novo da Prefeitura de Americana avançam no Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, na região central da cidade. Atualmente, as equipes trabalham na alça de acesso à Avenida São Jerônimo.

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A recuperação do pavimento é a primeira etapa da reforma do viaduto, que será executada de forma planejada e terá, nesta fase inicial, investimento de R$ 2 milhões, em recursos próprios da Prefeitura.

Iniciadas em 2 de setembro, as obras de recuperação asfáltica do Viaduto Centenário incluem a demolição da base do pavimento, fresagem e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

O serviço já foi executado no trecho que liga a Avenida Bandeirantes à alça de descida no sentido da Avenida São Jerônimo, no sentido bairro-Centro e na alça do viaduto no sentido da Avenida Bandeirantes.

Na sequência, serão executados serviços de manutenção e conservação da estrutura, incluindo:

– Recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação;

– Desobstrução e manutenção dos canos de águas pluviais;

– Tratamento do concreto;

– Aplicação de pintura antipichação.

Esta etapa de recuperação estrutural do viaduto será executada com recursos provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), com investimento de R$ 2,5 milhões.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destaca a importância da recuperação asfáltica e estrutural do Viaduto Centenário. “O trabalho foi planejado em etapas para que a população já seja beneficiada com o novo asfalto, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários desta importante via da cidade. O investimento trará mais qualidade de vida à população, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”,explica.

As obras completas devem ser executadas ao longo de seis meses. As equipes atuam no período noturno, entre 20h e 5h, com o objetivo de diminuir os impactos no trânsito.

Programa Asfalto Novo Americana

A recuperação asfáltica do Viaduto Centenário integra o Programa Asfalto Novo, iniciado em junho pela Prefeitura. O programa já teve obras executadas nas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto.

Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura para a recuperação de 408 mil m² de ruas e avenidas da cidade.

Outros R$ 7 milhões em obras de recapeamento asfáltico foram anunciados pelo prefeito Chico Sardelli. Os serviços serão viabilizados por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo e contemplarão 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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