Mais uma decisão movimentará o esporte de Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (19). Real Bahia e Manacá City entram em campo às 14h45, no CEM (Centro Esportivo Municipal) “Claudemir Martin Daniel – Mirzinho Daniel”, para buscar o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 4ª Divisão.

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Real Bahia chega com 100%

O Real Bahia chega à final com 100% de aproveitamento na competição e 28 gols em seis jogos, média de mais de 4,6 por partida. Na semifinal, o time conquistou a classificação com uma goleada por 8 a 1 sobre o Chivas.

Do outro lado, o Manacá City ostenta uma campanha de cinco vitórias e um empate. A equipe brigará pela taça após vencer o Real Sartori por 4 a 0.

O vencedor do jogo deste final de semana será o quarto campeão da temporada do amador barbarense. Os três primeiros são Esmeralda, na 1ª Divisão; Planalto do Sol, na 2; e União Santa Fé, na 3ª. Atualmente, também está em andamento a 5ª e última divisão do campeonato. Os torneios são promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).