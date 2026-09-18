Nova vacina disponibilizada para população acima de 85 em Santa Bárbara

Nova vacina pneumocócica 20 passa a ser disponibilizada para população acima de 85 anos em Santa Bárbara

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacina pneumo 20 já está disponível para idosos com 85 anos ou mais no Município. Até então o imunizante era disponibilizado apenas para crianças. As doses são aplicadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), sem necessidade de agendamento.

A nova vacina, que até algum tempo era ofertada apenas na rede particular, há alguns meses passou a ser disponibilizada pelo SUS, dando início à substituição gradual da vacina pneumocócica 10-valente (VPC10) no calendário infantil, para crianças com até 5 anos e agora para idosos com 85 anos ou mais, conforme avaliação do cartão vacinal.

A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de doenças graves como pneumonia, meningite e otite média aguda. Ela amplia a proteção em relação às versões atualmente fornecidas e inclui sorotipos que estão entre os mais associados à doença pneumocócica invasiva no Brasil: 3, 6A e 19A. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves dessas doenças, protegendo as crianças e os idosos e contribuindo para reduzir internações e complicações.

Quem pode receber a vacina?

Conforme definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, a vacina é indicada na rotina para bebês aos 2, 4 e 12 meses de vida, para crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal preconizado e para idosos com 85 anos ou mais, conforme o cartão vacinal, que deverá ser avaliado pelos profissionais de sala de vacina.

Com a incorporação da Pneumo 20, o Ministério da Saúde iniciou uma transição gradual para substituir as vacinas ofertadas atualmente. Dessa forma, a Pneumo 10 continuará sendo aplicada em esquema de intercambialidade, em conjunto com a Pneumo 20, enquanto houver estoque do imunizante.

A vacina pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.

Públicos específicos

Além dos grupos de rotina, a Pneumo 20 também está disponível para alguns grupos especiais, como pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes oncológicos, transplantados, pessoas com diabetes e cardiopatias, nefropatias, pneumopatias e hepatopatias crônicas, entre outros públicos, substituindo a Pneumo 13 e a Pneumo 23.

Nestes casos, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima com documento que comprove a condição, solicitação médica e carteirinha de vacinação. Caso seja elegível, a vacina será disponibilizada nominalmente, mediante solicitação do município à Unicamp, por meio do CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais).

Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454-1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454-8402/ 3463-1108

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457-5072 / 3454-4140

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457-4981 / 3458-2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454-6515 / 3454-1279

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457-3675 / 3454-5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457-5021 / 3458-6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454-4885 / 3454-3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457-4856 / 3457-8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454-5669 / 3454-.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463-1059 / 3463-1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455-0394 / 3463-1163

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